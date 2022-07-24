Капустный король – как житель СКО променял жизнь в городе на сельский труд

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанец Евгений Золотарев спустя 15 лет вернулся в родное село и создал семейную ферму, которую назвал «Капуста в поле». О трудностях выращивания овощей в зоне рискованного земледелия и любви к своему делу – в материале корреспондент МИА «Казинформ».

Евгений Золотарев родился в селе Медвежке района М. Жумабаева. Сразу после окончания школы уехал в Петропавловск и возвращаться в деревню не планировал. Выучился на программиста, отслужил в армии, занимался довольно успешно спортом, работал. Однако шесть лет назад решил вернуться в родную Медвежку.

В кармане – 80 тыс. тенге, в мыслях – планы и надежда на лучшее. На имеющиеся деньги купил поросят и телят. Вырастил скот, продал.

«Заметил, что капуста пользуется спросом. Подумал, почему бы не выращивать ее. Пошел в акимат, написал заявление на выделение мне участка земли. Ни знаний, ни техники. Все изучал в интернете. В первый год посадил 3 тыс. корней капусты на 20 сотках. Всю работу делал вручную. Поливал обычной лейкой. Воду носил из озера. Вставал в 4 утра. Когда купил мотопомпу, поливать стало проще», - вспоминает Евгений Золотарев.

На следующий год площадь посевов увеличил, начал применять капельное орошение. Еще через год стал использовать мульчирующую пленку. Такие же огородники из Оренбурга подсказали идею, как вырастить урожай быстрее. Под пленкой сохраняется тепло, гибнут сорняки и удерживается влага.

«Капельное орошение тоже изучал в интернете. Пробовал различные материалы. Сейчас остановился на отечественных. Орошение очень практичное. Воды используется намного меньше, чем для полива из шланга. Междурядья сухие – можно культивировать, полоть и производить другие работы в любой момент. Подача воды регулируется», - отметил фермер.

Три года в поле Евгений работал один. В свободное время помогала мама. Сейчас посевная площадь составляет уже 9 га, в сезон нанимает помощников. Около 40 односельчан трудятся на поле с Евгением. Постоянно работают пять человек.

Северный Казахстан всегда считался зоной рискованного земледелия. Аграрии во многом зависят от переменчивой погоды. В этом году с ее капризами столкнулся и Евгений Золотарев. В мае ураган буквально разломал теплицу, большая часть рассады погибла. Удалось посеять всего 6 га капусты, 1 га картофеля, несколько рядов арбуза, огурцов, помидор, болгарского перца и баклажанов.

Осложняют выращивание овощей вредители и болезни. Начинающий фермер и представить не мог, что мелкое насекомое может уничтожить его посевы. Но однажды капустная моль убила урожай настолько, что ни о какой прибыли не могло быть и речи. Фузариоз – грибковое заболевание, поражающее овощные и цветочные культуры – за несколько дней превратил зеленые ряды в желтые.

«Были сложности, но бросить огород даже в мыслях не было. Я это люблю! Мне все нравится выращивать. Очень интересно, когда из маленькой семечки вырастает урожай. Постоянно учусь, стараюсь помогать людям, которые за помощью обращаются. Пишут не только из Казахстана, обращаются из Дагестана, России, Азербайджана, даже из Африки», - говорит фермер.

Неунывающий фермер выиграл грант в 5 млн тенге на реализацию проекта «Зимняя фермерская теплица». На месте разрушенной теплицы советских времен уже поставили металлические конструкции. Территорию расчистят, завезут сюда землю. Для обогрева теплицы Евгений Золотарев намерен восстановить разрушенную котельную. Вдоль каждой грядки пустят водяные трубы с подогревом.

«В этом году не успеем запустить теплицу в круглогодичную работу. Но на следующий Новый год на прилавках уже будут наши огурцы», — обещает он.

В выращивании овощей огородник не использует химию. Говорит, что на североказахстанской земле и так все хорошо растет. В этом году рассчитывает вырастить 600 тонн капусты. Продукцию реализует в супермаркеты Петропавловска, на сельскохозяйственных ярмарках, сотрудничает с СПК «Солтүстік».

Новостями с поля Евгений делится в социальных сетях. Сам придумал и разработал логотип семейной фермы. Свою жену Дарину он, кстати, встретил в Медвежке. Супруги воспитывают двоих сыновей. Малыши часто бывают на поле с отцом.

У фермера большие планы. После строительства теплицы намерен возвести овощехранилище, в ближайшие пять лет – молочно-товарную ферму на 100 голов. Мечтает построить дом для своей семьи и каждый год по одному – для тех, кто готов переехать в Медвежку. На месте старого клуба фермеру хотелось бы организовать сквер для сельчан.

«Люблю свое дело и свое село. Уезжать отсюда не хочу. Сначала не хотел из города в деревню переезжать. Теперь в городе скучно. Пришел с работы и делать нечего. Здесь же постоянно чем-то занят», - улыбается Евгений Золотарев.