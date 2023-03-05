Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Капуста и морковь подешевели в СКО

    5 Марта 2023, 08:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за год продовольственные товары подорожали почти на 27%, непродовольственные – на 21%, платные услуги – более чем на 15%. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, в сравнении с февралем прошлого года в регионе цена на муку и макароны поднялась на 37%, крупы – 39%, молочные продукты - на 28%, на мясо – почти на 22%. Булочные и мучные кондитерские изделия стали дороже на 51%. На 27% больше придется отдать за безалкогольные напитки.

    На фрукты и овощи цена поднялась за год на 25% и 17%, соответственно. В этой категории, по информации статистиков, стали дешевле капуста, морковь и картофель. Снижение составило 26%, 14% и около 8%, соответственно.

    Чистящие и моющие средства подорожали на 41%, бытовые приборы, одежда и обувь – на 20%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – на 26%, фармацевтическая продукция – на 15%.

    Поход в ресторан еще год назад был дешевле почти на 37%. Услуги парикмахера возросли в цене – на 17%, медицинские – на 19%.

    Аким области Айдарбек Сапаров поручил увеличить в этом году посевные площади гречихи, картофеля и овощей, чтобы иметь возможность осенью влиять на цены на эту продукцию. В управлении сельского хозяйства сообщили, что начнется строительство четырех овощехранилищ. Это позволит хранить полученный урожай до летних месяцев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Что показала проверка плодоовощной продукции на нитраты – Минздрав РК
    До 50% затрат будут возмещать строителям овощехранилищ в Казахстане
    В Казахстане стали сеять больше овощей
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC