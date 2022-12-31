Капсулу с землей с места захоронения без вести пропавшего в годы ВОВ актюбинца передали на родину

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе доставили капсулу с землей с братской могилы Новгородской области, где захоронен без вести пропавший красноармеец Нуржан Медет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония передачи капсулы была организована по инициативе общественного объединения «Atamnyn Amanaty» руководством военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова и поддержке областного акимата. Горсть земли передали в областной мемориальный музей Героя Советского Союза Алии Молдагуловой в Актобе.

В ноябре текущего года ОО «Atamnyn Amanaty» приняло участие в международной конференции «Судьба солдата», в ходе которой российские поисковики передали казахстанцам капсулу с землей с места захоронения красноармейца Нуржан Медета, уроженца Актюбинской области.

Красноармеец Нуржан Медет был призван на фронт Новороссийским РВК из села Копа Актюбинской области. Нуржан Медет воевал в составе 3 ударной армии, 33 Стрелковой дивизии, 164 мотострелкового полка, он участник Торопецко-Холмской операции.

«Поиск солдат и офицеров, призванных из Казахстана, погибших и пропавших без вести в годы Второй Мировой войны и сохранение памяти их подвигов является важной составляющей духовно-нравственного и патриотического воспитания казахстанской молодежи. Общественное объединение «Atamnyn Аmanaty» проделала большую работу в этом направлении вернув многим казахстанским семьям память об их родственниках, тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину», - отметил начальник отдела идеологической и военно-патриотической работы военного института сил воздушной обороны подполковник Әділ Қозбағаров.





Фото Военного института сил воздушной обороны



