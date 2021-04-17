Капсула «Союз МС-17» с членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Сегодня спускаемая капсула корабля «Союза МС-17» с экипажем на борту приземлилась в 147 км к юго-востоку от города Жезказгана, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

На Землю вернулся экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс, который работал на орбите 185 суток.

Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее. Прямая трансляция возвращения космонавтов велась на сайте Роскосмоса.

Сегодня же Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков отправились специальным бортом на аэродром Чкаловский Московской области. В течение нескольких недель они будут проходить послеполетную реабилитацию космонавтов в Звёздном городке, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На МКС космическую вахту продолжают семь членов экипажа — космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.