Капремонт поликлиники № 5 проводят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ремонт городской поликлиники № 5 проводится в рамках «Дорожной карты занятости». Об этом у себя на странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссыдофициальный сайт акимата.

«В городской поликлинике № 5 остро стоял вопрос с отоплением и электричеством. В здании из окон продувало, что способствовало значительной потере тепла. Сейчас проводим капитальный ремонт медучреждения: заменили все окна, батареи, дополнительно утепляем здание, меняем электропроводку.

Также проводим систему вентиляции, заменяем двери, для удобства горожан в поликлинике откроют аптеку. Капремонт проводим в рамках «Дорожной карты занятости». По данной программе создаем 15 тыс. рабочих мест, в первую очередь трудоустраиваем через Центр занятости. Кроме того, в текущем году также отремонтируем 26 объектов образования (школы, детсады, колледжи)», – написал Алтай Кульгинов.