Капитан сборной Казахстана завоевал третью медаль на ЧМ-2021 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов успешно провел свой четвертьфинальный бой на чемпионате мира-2021 в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 67 килограммов Жусупов сразился с монголом Чинзоригом Баатарсухом и победил его единогласным решением судей.





Таким образом, Аблайхан Жусупов вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Ранее также «бронзу» себе обеспечили Темиртас Жусупов (48 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг). Также за выход в полуфинал у Казахстана сегодня поборются Сакен Бибосынов (51 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).