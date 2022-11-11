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    02:10, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Капитан сборной Казахстана по боксу вышел в финал ЧА-2022

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном бою в весовой категории до 71 кг Шымбергенов встретился с монголом Бьямберденом Отгонбаатаром и победил его раздельным решением судей, отправив в нокдаун в третьем раунде. Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в финал турнира и поборется там за «золото» континентального первенства.

    На ЧА-2022 в Аммане Шымбергенов является капитаном сборной Казахстана. Что касается его достижений в любительской карьере, то Асланбек уже выигрывал чемпионат Азии, а также завоевывал серебряную медаль на Азиатских играх.

    Из казахстанцев вышли в финал и поборятся за «золото» чемпионата Азии Сакен Бибосынов (51 кг), Камшыбек Кункабаев (92 кг), Нурканат Райыс (до 75 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг).



    Фото: sports.kz


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