Капитан «Астаны» успешно стартовал на супермногодневке «Джиро д'Италия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана» успешно стартовала на 102-ой супермногодневной гонке «Джиро д'Италия». Ее лидер Мигель Анхель Лопес занял высокое 4-ое место в короткой, но очень трудной индивидуальной гонке по улицам Болоньи, став лучшим в молодежной классификации и надев белую майку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Вместе с командой мы много работали над гонками на время, и сегодня вся эта работа дала свои результаты. У меня получился хороший старт. Я был знаком с заключительным подъемом по выступлению на классической гонке «Джиро делл'Эмилия», так что я представлял, чего ожидать от этого этапа. Вместе с директорами и тренерами мы разработали хороший план на гонку, и я постарался полностью его выполнить. Все сработало безупречно. Также я очень рад, что сумел надеть белую майку сразу после первого этапа. Это здорово! Что же, гонка стартовала, впереди все 3 недели «Джиро». Мы готовы», - рассказал Мигель Анхель Лопес.

«Джиро д'Италия-2019» стартовала сегодня с красивой индивидуальной гонки на 8 км со стартом в историческом центре Болоньи и финишем на вершине известного подъема Сан-Люка. Из-за плохого прогноза погоды многие фавориты решили стартовать в числе первых, так что Мигель Анхель Лопес был одним из тех, что первым вышел на старт «разделки».

На финише у капитана «Астаны» было лучшее промежуточное время - 13 минут 22 секунды. Впоследствии лишь трем гонщикам удалось превзойти его результат: словенец Примож Роглич одержал победу на этапе и стал первым обладателем розовой майки лидера общего зачета, британец Саймон Йейтс занял второе место (+0.19), а итальянец Винченцо Нибали замкнул тройку призеров (+0.23).

Еще один гонщик «Астаны» Пельо Бильбао также провел хорошую гонку и финишировал 11-ым, через 42 секунды после победителя этапа.

Фото: Olympic.kz