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Капитан «Астаны» финишировал 12-м на третьем этапе «Джиро д'Италия»

14 Мая 2019 10:03 222
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Капитан «Астаны» финишировал 12-м на третьем этапе «Джиро д'Италия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда «Астана» избежала завала на заключительных 10 км третьего этапа «Джиро д'Италия» и защитила позиции капитана «Астаны» в общем зачете, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.

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В финале, поддерживаемый Андреем Зейцем и Дарио Катальдо, Лопес финишировал, заняв 12-е место в спринте, победителем которого стал колумбиец Фернандо Гавирия после того, как чемпион Италии Элиа Вивиани был лишен победы из-за опасного изменения траектории движения.

«Это был сложный финал с большим количеством опасных поворотов и ветром. В пелотоне было большое напряжение, но мои товарищи по команде проделали великолепную работу, держа меня в безопасности на нужной позиции. В конце рядом со мной были Андрей Зейц и Дарио Катальдо, которые вывезли меня вперед, так что я смог завершить дистанцию без проблем сразу за спринтерами. Так что, для нас все закончилось хорошо», - рассказал Мигель Анхель Лопес.

«Действительно, в группе было очень нервно, потому что все держались компактно - все хотели быть впереди. Было сложно сохранять нужную позицию. В какой-то момент несколько гонщиков упали, но нам удалось избежать падения и проскочить завал. В финале мы вывезли Мигеля Анхеля вперед, и дальше все прошло хорошо до самого финиша», - рассказал Дарио Катальдо.

По итогам третьего этапа верхняя часть общего зачета не изменилась: лидирует словенец Примож Роглич, Мигель Анхель Лопес - 4-й (+0.28), лидируя в классификации лучшего молодого гонщика.  Сегодня пройдет четвертый этап: 235 км от Орбетелло до Фраскати.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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