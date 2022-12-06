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    Капитальный ремонт затягивается во многих школах Казахстана

    6 Декабря 2022, 14:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 71 школе до сих пор не завершен капитальный ремонт. Об этом сообщил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году по республике 276 государственных школ были охвачены капитальным ремонтом. Работы завершены в 205 школах, что составляет 74%. В 71-й школе ремонт продолжается. В разрезе регионов: в Туркестанской области не завершен капремонт в 20 школах; в Западно-Казахстанской – в 9; в Алматинской – в 7 школах. В городе Алматы не завершен капремонт в 8 школах, на это есть объективные причины. На этих объектах ведутся работы, связанные с требования сейсмогеологии», – сказал Е. Дауенов.

    По его словам, в 13 школах договорные сроки проведения капитального ремонта уже прошли, то есть, подрядчики не выполняют своих обязательств.

    Спикер заявил, что незавершенность ремонтных работ создает трудности в учебном процессе. Из 16 школ, в которых продолжается ремонт, 5 265 учеников вынуждены посещать с 1 сентября другие школы или учиться в приспособленных помещениях. Поэтому управления образования в регионах должны принимать соответствующие меры, согласно законодательству.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование
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