Капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения запланирован в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Восточно-Казахстанской области предусмотрен капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения на 2,7 млрд тенге. Из них уже завершены работы в больнице района Самар. Об этом на сессии областного маслихата в ходе своего доклада на тему «О выполнении возложенных функций и задач» сообщил аким области Ермек Кошербаев, передает МИА «Казинформ».

В ходе заседания глава региона отметил, что в области будет продолжена работа по модернизации здравоохранения.

«В 1 полугодии текущего года закуплено 60 единиц оборудования на 207 млн тенге, поставка остального оборудования планируется во 2 полугодии 2023 года. Всего на приобретение 412 единиц медицинского оборудования выделено 3,9 млрд тенге», - отметил аким.

Кроме того, по его словам, до 2025 года будут достроены начатые объекты: Центр гематологии в областном центре, многопрофильный больничный комплекс со стационаром на 140 коек и поликлиника в Риддере на 500 посещений, поликлиника в п.Касыма Кайсенова.

«Вместе с тем, темпы развития здравоохранения требуют качественного профессионального роста медработников, поэтому продолжится обучение врачей, в том числе в ведущих зарубежных клиниках. Так, 27 врачей проходят обучение в клиниках Израиля, Латвии, Германии и России для повышения квалификации», - сказал аким.

Наряду с этим, Ермек Кошербаев добавил, что в рамках реализации задач, поставленных Президентом, в течение 2 лет в селах региона будут построены и полностью оснащены 36 медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов.

«К тому же, на финансирование строительства 19 объектов в текущем году запланировано 2,9 млрд тенге. Наша цель - это достижение целевых показателей материнской и младенческой смертности. Снижение уровня смертности и заболеваемости от болезней системы кровообращения, злокачественных образований, социально-значимых заболеваний», - резюмировал аким ВКО.