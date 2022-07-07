Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Капитальные инвестиции в сфере животноводства выросли на 26%

    7 Июля 2022, 21:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь-май текущего года инвестиции в основной капитал в сфере животноводства составили 54,9 млрд тенге, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    Данный показатель на 32,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (реальный рост физического объема - 26,4%). Доля капитальных вложений в животноводство от инвестиций в целом в сегменте АПК составила 27,4%.

    Основной объем капвложений в сфере животноводства обеспечен за счет собственных средств предприятий: 70,7% от инвестпортфеля, или 38,8 млрд тенге (годовой рост - 18,4%).

    Инвестиции за счет банковских займов составили 8,2 млрд тенге и увеличились в 3,4 раза за год. 7,9 млрд тенге пришлись на небанковские заемные средства.

    Валовой выпуск животноводства по итогам пяти месяцев текущего года составил 1,2 трлн тенге, что на 1,4% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

    В региональном разрезе наибольшие показатели зафиксированы в Алматинской области - 184,3 млрд тенге. В тройке лидеров также Туркестанская (158,5 млрд тенге) и Восточно-Казахстанская (149,8 млрд тенге) области.

    На 1 июня 2022 года поголовье крупного рогатого скота в Казахстане составило 10,1 млн голов - на 4,4% больше, чем годом ранее.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Экономика Статистика Сельское хозяйство Инвестиции Экспертиза
    Новости по теме
    Новости по теме
    162,4 тысячи единиц автотранспорта поставили казахстанцы на учет в марте
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Два предприятия по производству мясной продукции запустят в Абайской области
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров