Капельное орошение обеспечили высаженным деревьям в новом микрорайоне Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Саженцы многолетних деревьев посадили таразцы на очередном субботнике, проходившем в развивающейся северной части города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исполняя поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева, мы проводим работы по благоустройству и озеленению города, - сообщают в акимате города Тараза. – Это один из самых важных факторов развития современного областного центра. В рамках проекта «Жасыл желек – жердің көркі» в парке у монумента «Біз біргеміз» жители Тараза посадили 600 деревьев. Вокруг нового, еще строящегося и развивающегося, 14 микрорайона будут расти березы, акации, катальпы, ясени и чинары. Эти деревья отлично приживаются в нашем климате».

Экологический проект «Жасыл желек - жердің көркі» направлен на озеленение и благоустройство территории микрорайона, отмечают в ведомстве. Участие в посадке деревьев активно принимали руководители и сотрудники отделов акимата города, а также работники компании «Жасыл ел-Тараз», занимающейся благоустройством областного центра.

«Перед посадкой деревьев мы решили вопрос с поливом саженцев, что очень

актуально после прозвучавшей критики со стороны акима области Нуржана

Нуржигитова. В парке установили две водяные скважины и насосы, частично

провели систему капельного орошения. В будущем в рамках проекта

планируется посадить плодовые деревья по Жамбылской области. Работа по

благоустройству и озеленению города продолжается», - подчеркнули в

городском акимате.

До конца 2022 года в Жамбылской области планируется высадить еще около 100 тыс. саженцев, в 2023 году – 205 тыс. деревьев, до 2025 года – 970 тыс. саженцев на 814 га.

Как сообщалось ранее, озеленение населенных пунктов Жамбылской области раскритиковал глава региона Нуржан Нуржигитов. Он подчеркнул, что большинство посаженных деревьев засыхают без должного контроля акиматов населенных пунктов. До конца года должностные лица должны установить ограждения и наладить регулярный полив зеленых насаждений.



