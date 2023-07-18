Капельное орошение на картофельных полях применяют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с жителями села Красная Поляна Тайыншинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, сельчане подняли наиболее волнующие их вопросы, требующие скорейшего решения. В частности, плохие дороги, отсутствие водоснабжения и транспортного сообщения.

«Краснополянский сельский округ без внимания не оставим. В следующем году обновятся школа и дом культуры. Вопрос ремонта дорог будем решать планомерно», - сказал А.Сапаров.

Он поручил оперативно решить вопрос с обеспечением транспортным сообщением. Водоснабжение в селе появится в ближайшее время.

В этом же районе аким области заехал на картофельные поля крестьянского хозяйства «Тан», где применяют капельное орошение. По словам руководителя агроформирования Юрия Красноголового, на площади 100 га установили систему капельного орошения. Начинали с 30 га.

Аким области отметил, что аграриям следует заниматься диверсификацией посевных площадей и устанавливать систему капельного орошения.

Всего в селе Красная Поляна проживают 1254 человека. Около 40% являются самозанятыми.