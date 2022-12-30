Қаңтар: здесь нет геройства, мы выполняли свою работу – врачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В трагические дни январских событий казахстанские медики круглые сутки оказывали помощь пострадавшим. Корреспондент МИА «Казинформ» в рамках специального проекта «Қаңтар» записал истории врачей.

Одним из тех, кто вместе с коллегами спасал жизни людей – главный врач городской поликлиники №18 Пархатжан Надыров.

«В то утро, 5 января мы все вышли на работу. Отовсюду начали приходить разные слухи, что возле рынка «Алтын Орда» народ собирается и так далее. Связались с горздравом, нам сказали действовать по ситуации. Ближе к обеду уже стало понятно, что в городе что-то происходит и я отпустил своих сотрудников домой, кроме водителей и дежурных врачей», - вспоминает он.

Доктор Надыров узнав, что в городе приостановил работу общественный транспорт, сам сел за руль служебного автомобиля и решил довезти часть своих сотрудников до определенного места, чтобы им легче было добираться до дома.

«Мы начали спускаться по улице Саина. Не доезжая до Толе би я увидел, что на дороге что-то горит, какой-то мусор был. Рядом стоял грузовой «Камаз», стекла были разбиты. Далее мы выехали на мост, а там заметили, что горят два военных «Камаза», один на мосту, другой чуть подальше. Потом двигались по проспекту Райымбека, и нам навстречу шла огромная толпа, дороги были перекрыты фурами. Мы решили развернуться и ехать в сторону автовокзала. По дороге мы уже увидели горящие автобусы, люди кидали камни, у некоторых были бутылки с жидкостями. К вечеру я начал звонить коллегам из центральной горбольницы, из ГКБ №4. Узнал, что в БСНП нужны врачи. Я поехал туда», - рассказал врач.

Пархатжан Надыров является сосудистым хирургом.

«После этого мы до 8 января, четыре дня принимали пациентов. Мы там ночевали, жили, никуда не выходили. Вначале к нам поступали избитые, колото-резаные пациенты, а потом уже начали принимать людей с огнестрельными ранениями. В том числе были и сотрудники правоохранительных органов, гражданские, и мы сразу же проводили операции. Пациентов было много, среди них была и 4-летняя девочка, которая, к сожалению, скончалась от огнестрельных ранений. (https://www.inform.kz/ru/chetyrehletnyaya-devochka-pogibla-v-hode-besporyadkov-akim-almaty-navestil-sem-yu_a3885828) Помню, что к нам еще какие-то парни приходили охранять нашу больницу. Приходили еще воины-интернационалисты, также защищать нас. Коллектив БСНП в полном составе до конца ходили, помогали, жили там», - добавил спикер.

По словам врача, за годы работы в больнице такое количество пациентов в сутки они принимали впервые.

«В таких условиях я оперировал впервые. Надеюсь, это в первый и последний раз… Как хирург я исполнял свой профессиональный долг. Не вижу здесь никакого геройства, мы выполняли свою работу», - заметил он.

В усиленном режиме во время январских событий работали не только врачи БСНП, но и все крупные медучреждения. Среди них и Городская клиническая больница №4. Все сотрудники, находившиеся на работе, добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности. Один из них - врач-ортопед Бауржан Нуралиев. Как и других коллег, его вызвали на работу 5 января около часа ночи.

«Меня вызвали на работу в ночь с 4 на 5 января. Я сразу собрался. Все улицы были закрыты. По проспекту Райымбека и улице Момышулы было много молодежи. Я ехал больше часа. Вся наша бригада врачей в тот день полностью вышла на работу», - говорит он.

«Врач обязан помочь больному независимо от того, кто он, в какой бы ситуации он ни находился. Большинство из пришедших к нам были молодыми людьми. Они были с различными ранениями – огнестрельные, ушибленно-рванные раны, телесные повреждения. Запомнился один пациент, которому пришлось ампутировать ногу. Это был мужчина старше 50 лет. Он получил ранения при взрыве самодельного взрывного устройства. Я горжусь всеми своими коллегами, которые проявили верность своим обязанностям и оказали помощь пострадавшим в те трудные дни», - сказал Бауыржан Нуралиев.

От редакции

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Главное фото: REUTERS



