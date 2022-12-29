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    Қаңтар: пожарные спасли мегаполис от большого огня

    29 Декабря 2022, 17:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во время январских событий преступники жестоко нападали и на пожарных. Огнеборцы боролись за свою спецтехнику до последнего. Погромщики мешали им тушить пожары, избивали и наносили увечья. И все же пожарные Алматы выполнили свой служебный долг и не дали мегаполису превратиться в пепелище.

    Кадр из видео

    В рамках специальной рубрики «Қаңтар» редакция МИА «Казинформ» публикует историю огнеборца, который вместе с городом пережил эти дни испытаний.

    Кадр из видео

    Спасатель специализированной пожарной части №5 города Алматы Зангар Базарбек получил ранение во время январских событий. Боец не думал, что его жизнь тоже оказалась под угрозой: он продолжал делать свою работу.

    Кадр из видео

    Кадр из видео

    «В ночь с 5 на 6 января поступило срочное сообщение о том, что на улице Конаева, 135 горит электрощит. Тогда на улицах собирались толпы людей и на месте проишествия нашу пожарную машину атаковали. Силой бандиты отобрали у нас автомобиль. Служебную форму мы оставили в пожарной части и оделись как обычные граждане. На моем личном автомобиле мы выехали в город, я был за рулем. Во время этого рейда нашу машину обстреляли, одна пуля угодила мне в правую руку. Сначала я подумал, что это осколки зеркала. Только потом пришло осознание, что наши жизни тоже были под угрозой. Позже в пожарной части мне оказали первую помощь», - рассказал огнеборец.

    Кадр из видео

    От редакции

    Команда МИА «Казинформ» продолжает публиковать истории очевидцев и героев трагических событий Кантара. Ведь в те дни казахстанцы проявили отвагу и самооотверженность, защищая родной город.

    С нами можно связаться по электронной почте: rusred@inform.kz, kazred@inform.kz.

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    Все истории Кантара должны быть рассказаны и услышаны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматы Январские события
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