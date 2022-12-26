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    Қаңтар показал, насколько ценными являются стабильность и благополучие – Талгат Калиев

    26 Декабря 2022, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В контексте осмысления уроков январских событий директор Центра прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев отметил, что вероятность социального взрыва существует в любой политической системе, однако нужно решать проблему в зародыше, подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    «Қаңтар показал, насколько хрупкой может быть государственность, насколько ценными являются стабильность и благополучие. Очень легко, оказывается, можно утратить наше главное достояние и насколько важно сохранять собственное государство, дорожить им, беречь его. Не менее важным является то, что государство и общество должны слышать друг друга. Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы граждан, их потребности, не допускать разрастания недовольств и перерастания их в протесты», - считает Талгат Калиев.

    Директор Центра прикладных этнополитических исследований подчеркнул актуальность инициированной Президентом концепции «Слышащего государства», которое готово вести конструктивный диалог с обществом, своевременно реагировать на запросы граждан.

    «Чиновники на местах должны очень хорошо понимать, что необходимо работать в постоянном контакте с гражданами, реагировать на возникающий социальный запрос. Думаю, что это тоже достаточно хорошо показал Қаңтар», - добавил Калиев.

    Столь разрушительные события могут произойти в любой стране, где допущены перекосы, порождающие взаимное отчуждение государства и общества.

    «Такие события возникают в любых странах, в любых системах. Даже элементарно взять европейские страны – постоянно возникают протестные настроения, нередко завершающиеся погромами, дестабилизационными сценариями. Взять те же самые события с захватом Капитолия в США после президентских выборов. Когда население не чувствует, что власть готова к диалогу, происходит протест», - считает Талгат Калиев.

    Чтобы не допустить повторного сценария январской трагедии, эксперт считает, что нужно решать проблему в зародыше, мониторить социальное самочувствие граждан, уметь отличать реальный социальный запрос и реальное недовольство от настроений в социальных сетях.

    «Нужно реагировать на реальные проблемы граждан, решать проблемы, заниматься реализацией проектов по росту благосостояния населения, создавать новые рабочие места, поддерживать малый и средний бизнес, создавать условия», - пояснил глава Центра прикладных этнополитических исследований.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Общество Январские события
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