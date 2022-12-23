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    Қаңтар: подобное не должно повториться

    23 Декабря 2022, 16:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 23 декабря Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии мемориала жертвам январских событий «Тағзым» в Алматы.

    По словам Президента, разрушенные здания можно восстановить, но жизни невинных жертв Кантара – вернуть уже невозможно. И долг каждого казахастанца не только помнить о погибших, но и беречь мир в стране.

    Мемориальный комплекс «Тағзым» станет местом памяти и скорби и для алматинца Даурена Биткембаева. В январе 2022-го он потерял отца и маму. Они стали случайными жертвами Кантара.

    7 января супружеская пара Куат Биткембаев и Гульзифа Кулсултанова гостили у дочери. Вечером они поехали домой. В 19:00 часов их автомобиль был обстрелян и сгорел дотла.

    Даурен Биткембаев до сих пор не может прийти в себя.

    «Я узнал свою машину, когда мы оказались там. Насчитали около 50 отверстий от пуль. Вместе с братом и сестрой мы собрали оставшиеся кости, положили в два пакета и привезли домой. Никому такого горя не пожелаю. Ничего кроме шока не испытываешь», - делится Даурен.

    От редакции

    Команда МИА «Казинформ» скорбит вместе со всеми, кто потерял в Кантаре родных и друзей. Это наша общая боль и трагедия. Мы готовы опубликовать истории казахстанцев, потерявших близких в те трагически дни.

    С нами можно связаться по электронной почте: rusred@inform.kz, kazred@inform.kz.

    Также мы на прямой связи с нашими читателями в социальных сетях:

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    Все истории Кантара должны быть рассказаны и услышаны.

    Кадры из видео

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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