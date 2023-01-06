«Қаңтар – өзгерістер өткелі»: cпециальный репортаж на телеканале Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На телеканале Jibek Joly 6 января выйдет в эфир специальный репортаж под названием «Қаңтар – өзгерістер өткелі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото:REUTERS

Спецрепортаж основан на мнениях экспертов, дающих оценку событиям января 2022 года. Спикеры высказались об уроках Кантара, послуживших толком для масштабных изменений в общественно-политической и социально-экономической сферах.

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Дать полную историческую оценку январским событиям ещё предстоит. Однако мнения депутатов Мажилиса Едиля Жанбыршина и Ерлана Саирова, председателя общественной комиссии «Аманат» Абзала Куспана, политического эксперта Максата Жакау внесут свой вклад в осмысление причин, ставших триггером массовых беспорядков.

Какую цель преследовали те, кто покушался на нашу государственность? Почему мирные митинги превратились в погромы? В специальном репортаже «Қаңтар – өзгерістер өткелі» зрители телеканала Jibek Joly получат ответы на эти вопросы.

Показ запланирован на 20:30 по времени столицы.

Фото:AP



