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    «Қаңтар – өзгерістер өткелі»: cпециальный репортаж на телеканале Jibek Joly

    6 Января 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На телеканале Jibek Joly 6 января выйдет в эфир специальный репортаж под названием «Қаңтар – өзгерістер өткелі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фото:REUTERS

    Спецрепортаж основан на мнениях экспертов, дающих оценку событиям января 2022 года. Спикеры высказались об уроках Кантара, послуживших толком для масштабных изменений в общественно-политической и социально-экономической сферах.

    Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

    Дать полную историческую оценку январским событиям ещё предстоит. Однако мнения депутатов Мажилиса Едиля Жанбыршина и Ерлана Саирова, председателя общественной комиссии «Аманат» Абзала Куспана, политического эксперта Максата Жакау внесут свой вклад в осмысление причин, ставших триггером массовых беспорядков.

    Какую цель преследовали те, кто покушался на нашу государственность? Почему мирные митинги превратились в погромы? В специальном репортаже «Қаңтар – өзгерістер өткелі» зрители телеканала Jibek Joly получат ответы на эти вопросы.

    Показ запланирован на 20:30 по времени столицы.

    Фото:AP

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Январские события JIBEK JOLY
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