Қаңтар: государство спасло бизнес

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В дни январских событий в результате массовых беспорядков нанесен значительный ущерб инфраструктуре, объектам предпринимательства. Больше всего пострадали бизнесмены Алматы. В рамках специальной рубрики «Қаңтар» МИА «Казинформ» рассказывает о том, что пережили владельцы магазинов, салонов, торговых центров.

Одна из пострадавших от рук мародеров – хозяйка обменного пункта, расположенного недалеко от международного аэропорта Алматы, рассказала о разбое в ночь с 5 на 6 января.

«Ночью к нам ворвалась группа людей. Они разрушили все и украли деньги. Хорошо, что в этот момент сотрудники успели покинуть помещение. После этого нападения у меня ухудшилось здоровье. Когда вспоминаю об этом сейчас, у меня болит сердце, поднимается давление. Я дрожу от воспоминаний. Переживала за все, думала, что моему бизнесу пришел конец, и я осталась ни с чем, потому что вложила все свои сбережения в это дело», - поделилась Айгуль.

Мародеры причинили обменному пункту ущерб более чем на 52 миллиона тенге. Но государство возместило его в полном объеме.

«После оформления всех необходимых документов в течение четырех месяцев на мой счет в полном объеме были переведены средства. В такое трудное время наш Президент помог и поддержал предпринимателей. Это позволило нам продолжить свою деятельность. Я очень благодарна государству, мы не остались одни со своей бедой», - добавила она.

Бизнесу алматинки Дианы Айдархан мародеры также нанесли ущерб: в её случае на сумму более 5 млн тенге. Преступники разграбили офис, украли бытовую и электронную технику.

Кадр из видео

«5 января у нас был первый рабочий день после праздничных выходных. Интернет почти не работал. Офис наш находится в бизнес-центре на пересечении улиц Байтурсынова - Шевченко. На работе мы услышали отголоски каких-то взрывов, но это было далеко. Потом где-то к часу дня звуки были слышны все ближе и ближе. К двум часам из администрации сказали нам, что они закрывают здание, и чтобы мы все ушли. По приезду домой мне позвонили из администрации и сообщили, что нас обокрали», - вспоминает Диана.

Как выяснилось позже с камер видеонаблюдения, пять человек вошли в здание, направились в ее офис, где хранились дорогостоящая бытовая и оргтехника, выбили дверь и вынесли все, что могли унести.

Кадр из видео

11 января они начали уборку офиса.

Кадр из видео

«Нам было негде работать. Все было разбросано. Внешнее восстановление заняло где-то две недели. Мы услышали новость, что Правительство по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева будет помогать пострадавшим. Потом мы начали собирать документы. Нам очень хорошо помогли сотрудники акимата Алмалинского района, НПП «Атамекен». Огромная благодарность нашему государству: мы получили компенсацию в течение пяти рабочих дней», - заметила она.

Кадр из видео

Диана Айдархан призналась, что с погромами и мародёрством она столкнулась впервые и надеется, что больше такого не повторится.

«В те дни я мало думала о бизнесе, потому что были человеческие жертвы. Невинные люди ушли, многие были молодыми. Переживала за них. Это большая трагедия для нашего народа», - заключила предпринимательница.

Кадр из видео

По данным акимата Алматы, по состоянию на 13 декабря 2022 года, всего проведено 39 заседаний Комиссии по возмещению ущерба, все поступившие заявки на портал «InfoKazakhstan» рассмотрены. Было поддержано 1639 заявок от предпринимателей на общую сумму более 16 млрд тенге.

От редакции

Команда МИА «Казинформ» ждёт истории пострадавших в дни кантара предпринимателей. Мы готовы опубликовать истории казахстанцев, которым помогли спасти их дело, вновь наладить бизнес, обеспечить семьи.

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Все истории Кантара должны быть рассказаны и услышаны.

Автор – Еламан Турысбеков

Главное фото: REUTERS/MARIYA GORDEYEVA



