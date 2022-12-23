Қаңтар: бандиты хотели уничтожить «QAZAQSTAN»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во время январских погромов преступники сознательно и целенаправленно наносили максимальный ущерб административным зданиям. Были полностью сожжены резиденция Президента и городской акимат, существенно пострадали комплексы и офисы, в которых исторически располагались крупнейшие СМИ нашей страны.

Мародёры действовали по простой и циничной схеме: захватывали объект, похищали ценные вещи и уничтожали то, что не могли украсть. Здание национального телеканала «QAZAQSTAN» с историей более четверти века также стало жертвой преступников.

В финале штурма участники беспорядков устроили поджог, в результате которого сгорело несколько студий и 80% комнат, где располагались рабочие места сотрудников национального канала.

Мародеры растащили камеры, повредили другую дорогостоящую технику, которая позже оказалась неподлежащей восстановлению. Не пожалели бандитствующие молодчики даже бюсты легендарных деятелей казахского телевидения, установленные только в ноябре прошлого года.

Одним из очевидцев этих погромов был телеоператор канала «Qazaqstan» Самат Курбиев.

«Припарковав машину, зашел через главный вход, смотрю – все уничтожили. В здание проникло около 10-15 молодых ребят. Мы спросили, что они здесь делают. Они ответили, что ищут колонку. Им ответили, ничего такого здесь нет. Считаю дикостью уничтожать чужое имущество и грабить», - поделился он.

По словам других очевидцев, тех, кто находился в здании в момент атаки, сначала мародёры разгромили музей. Вероятно, от досады, что не могут найти то, что им требовалось. Затем принялись ожесточённо громить всё подряд.

Сотрудник национального телекалана «Qazaqstan» Айдын Бекбосынов работал в этом здании с 2008 года. Он и спустя почти год после событий Кантара не может поверить в то, что офиса, пропитанного традициями казахстанского телевидения 1990-х годов больше нет.

«Было тяжело все это видеть. Мы не могли поверить в случившееся. Я 14 лет проработал в этом здании», - рассказал он.

Напомним, что на месте разрушенного здания телеканала «Казахстан» в Алматы построят современный медиацентр. Его строительство завершат до конца 2023 года.

От редакции

Команда МИА «Казинформ» уверена, что и в Алматы, и в других регионах Казахстана в дни Кантара были ещё очевидцы циничных действий мародёров и преступных элементов. Призываем читателей делиться подобными историями, как это сделали наши коллеги. С нами можно связаться по электронной почте: rusred@inform.kz, kazred@inform.kz.

Также мы на прямой связи с нашими читателями в социальных сетях:

Telegram: @qazaqparat_kz, @kazinform_news;

Facebook: @KazakparatKZ, @Казинформ;

Instagram: @qazaqparat_kz, @kazinform.

Все истории Кантара должны быть рассказаны и услышаны.



