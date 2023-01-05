Қаңтар: 347 дел в отношении полицейских прекращено из-за отсутствия состава преступления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, рассказывая о расследовании дел по трагическому январю, сообщил, что зарегистрировано 432 дела в отношении сотрудников силовых структур по пыткам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще более сложным стал процесс расследования уголовных дел по жалобам граждан на действия сотрудников силовых структур. Антикоррупционная служба расследовала 432 таких уголовных дела. К их расследованию привлекались самые опытные следователи. Основная трудность заключалась в хаотичности и массовости событий. Заявители указывали на полицейских в масках и касках, они не видели лиц, не знали имен. Выведение из строя камер видеонаблюдения также затруднило расследование», - сказал Олжас Бектенов на пленарном заседании Мажилиса.

По словам спикера, правильная организация следственной работы позволила восстановить хронологию событий по 347 уголовным делам.

Во исполнение требований Стамбульского протокола по расследованию пыток проведена 851 судебная экспертиза. Судебно-медицинская экспертиза проведена в отношении 344 лиц, у 239 выявили телесные повреждения. У 105 человек телесных повреждений не обнаружили. Еще 59 заявителей воспользовались своим правом и отказались проводить экспертизу.

«На основании сбора объективных данных сделан вывод о том, что многие телесные повреждения получены во время уличных беспорядков. Большая часть заявителей, то есть 271 из 403, являются подозреваемыми в организации и участии в беспорядках, жестоком обращении с представителями власти, хищении оружия, грабежах и других преступлениях. Эти уголовные дела расследуются специальными прокурорами и органами полиции», - пояснил Олжас Бектенов.

Согласно озвученным данным, осуждены 182 заявителя, дела в отношении 18 лиц находятся на рассмотрении в суде.

«Большинство заявлений на действия сотрудников правоохранительных органов начали поступать через месяц и более, что значительно усложнило процесс расследования. К примеру, в Костанае Ануханов подал заявление о пытках через 45 дней, подозреваемый по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. По результатам досудебного расследования доказательства причастности сотрудников полиции к пыткам не подтвердились. Суд Костаная признал Ануханова виновным по статье 272 Уголовного кодекса и приговорил к 4 годам лишения свободы. Такие примеры показывают, что заявления о пытках в большинстве случаев поданы с целью избежать уголовной ответственности за свои незаконные действия», - добавил он.

По результатам расследования прекращено 347 дел в связи с отсутствием состава преступления, так как не выявлено достаточно объективных данных о противоправных действиях сотрудников. Всего в органы прокуратуры направлено 56 уголовных дел с учетом внесенных изменений в Уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее сообщалось, что по январским событиям судами рассмотрены дела в отношении 1 221 лица, из них осуждено 1 205 граждан.



