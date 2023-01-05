Қаңтар: 315 лиц остаются под следствием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целом, по январским событиям судами рассмотрены дела в отношении 1 221 лица, из них осуждено 1 205 граждан. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, Глава государства в своем Послании отметил необходимость амнистии участников протестов. Поэтому в рамках Закона «Об амнистии» были освобождены от наказания лица, попавшие под влияние провокаторов и совершившие преступные деяния в условиях массовых беспорядков», - сказал Берик Асылов.

Согласно озвученным данным, амнистия применена в отношении 1 095 лиц.

«В частности, судами сокращены сроки наказания 1 001 осужденному за тяжкие преступления. Сейчас на стадии следствия находится 127 уголовных дел в отношении 315 лиц. По ним следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Результаты расследований обязательно доведем до общественности», - добавил Берик Асылов.



