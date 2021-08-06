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    Каноист Сергей Емельянов завершил выступление на Олимпиаде в Токио

    6 Августа 2021, 10:33

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялся четвертьфинал мужских соревнований по гребле на каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан в заезде представлял Сергей Емельянов. По итогам состязания Сергей финишировал четвертым с результатом 4:21.734 (+16.232) и не смог пройти в следующий этап. В каждом из стартов в полуфинал выходили по два лучших участника.

    Ранее в квалификации Сергей Емельянов занял четвертое место, показав время 4:16.039.

    Полуфиналы и финал в этой дисциплине пройдут завтра, 7 августа.

    Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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