Каннский кинофестиваль перенесен из-за коронавируса

КАННЫ. КАЗИНФОРМ – Проведение самого престижного кинофестиваля в мире, который проходит в мае во Франции, решили перенести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Фестиваль будет перенесен на конец июня. Организаторы обещают сообщить свое окончательное решение позже, когда ситуация в мире и в сфере здравоохранения Франции позволит оценить реальную возможность проведения фестиваля.

Этот шаг следует за усиливающимся давлением объявленных в пятницу новых правительственных мер для борьбы со вспышкой коронавируса, запрещающих собрания более чем 100 человек. Во вторник Франция также присоединилась к общеевропейской системе запрета на въезд в страны Шенгенской зоны.

Напомним, несколько дней назад было объявлено об отмене ежегодного международного конкурса «Евровидение», который должен был пройти в нидерландском Роттердаме. Как отмечалось, оргкомитет продолжит рассмотрение возможности проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году.