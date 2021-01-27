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    Каннский кинофестиваль из-за пандемии коронавируса перенесли на лето

    27 Января 2021, 23:39

    ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Каннский кинофестиваль перенесен с весны на лето 2021 года. Как сообщили в среду его организаторы, он пройдет 6-17 июля. Первоначально планировалось, что фестиваль пройдет 11-22 мая, как и в прежние годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Как мы уже сообщали осенью прошлого года, Каннский кинофестиваль не исключал возможности изменить срок своего проведения в зависимости от развития санитарной ситуации в мире. Таким образом, теперь каннская декада состоится не в первоначально предусмотренный период с 11 по 22 мая 2021 года, а с 6 по 17 июля», - отмечается в заявлении.

    В 2020 году знаменитый фестиваль был отменен из-за пандемии, часть планировавшихся к показу лент была продемонстрирована в рамках других фестивалей и тематических показов в кинотеатрах. В 2020 году при строгом соблюдении противовирусных мер прошли кинофестивали в Берлине и в Венеции.

    В этом году организаторы кинофестиваля в Берлине уже объявили о переносе сроков проведения на март. Причем уже определено, что конкурсные показы пройдут онлайн, а показы с участием публики состоятся только в июне.

    Напомним, в прошлом году в самый разгар пандемии организаторы также отказались от идеи попытаться провести Каннский кинофестиваль, как в физическом, так и в виртуальном виде.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Франция Общество
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