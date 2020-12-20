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    «Канело» завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBC

    20 Декабря 2020, 12:42

    САН-АНТОНИО. КАЗИНФОРМ - На арене Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоялся главный бой вечера бокса, в котором встретились представитель Мексики Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) и британец Каллум Смит (27-0, 19 КО), передает Sports.kz.

    Смит проводил защиту своего титула чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA Super. Кроме того, в прошедшей схватке были разыграны вакантный пояс WBC, а также пояс журнала The Ring. Рассчитанный на двенадцать раундов поединок продлился всю дистанцию и закончился крупной победой «Канело» единогласным решением судей (дважды 119-109 и 117-111). Таким образом, мексиканец выиграл 54-й бой в карьере профессионала и отобрал чемпионский титул у Смита, который потерпел первое поражение в карьере.

    Напомним, накануне казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) после успешного поединка против поляка Камила Шереметы (21-1, 5 КО) выразил желание в следующий раз сразиться с победителем боя «Канело» — Смит.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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