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    «Канело» заставляет DAZN отказаться от трилогии с Головкиным

    7 Августа 2019, 23:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Мэтт Либерман прокомментировал потенциальный третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Сейчас ситуация выглядит так: нет уверенности в том, чтотретий бой Головкина с «Канело» состоится, даже если GGG побьет Деревянченко впоединке за вакантный титул IBF. «Канело» заставил исполнительного директораDAZN Джона Скиппера согласиться с тем, чтобы он не был обязан драться сГоловкиным на «Синко де майо» в 2020 году. Для DAZN будет плохо, если он пойдетна это», — пишет автор.

    На третий бой котировки букмекерской конторы Париматчтаковы: победа «Канело» — 1.7, победа Головкина — 2.15, ничья — 25. Напомним,первый бой завершился спорной ничьей, а во втором Альварес выиграл решениембольшинства голосов судей.

    Автор:

    Спорт Головкин
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