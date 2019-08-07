«Канело» заставляет DAZN отказаться от трилогии с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Мэтт Либерман прокомментировал потенциальный третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Сейчас ситуация выглядит так: нет уверенности в том, чтотретий бой Головкина с «Канело» состоится, даже если GGG побьет Деревянченко впоединке за вакантный титул IBF. «Канело» заставил исполнительного директораDAZN Джона Скиппера согласиться с тем, чтобы он не был обязан драться сГоловкиным на «Синко де майо» в 2020 году. Для DAZN будет плохо, если он пойдетна это», — пишет автор.

На третий бой котировки букмекерской конторы Париматчтаковы: победа «Канело» — 1.7, победа Головкина — 2.15, ничья — 25. Напомним,первый бой завершился спорной ничьей, а во втором Альварес выиграл решениембольшинства голосов судей.