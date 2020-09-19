«Канело» высказался о боях с Головкиным и назвал условие для трилогии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBA Super и WBC Franchise в среднем весе Сауль «Канело» Альварес (53-1-2, 36 КО) прокомментировал противостояние с обладателем титулов IBF и IBO Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), передает Sports.kz.

«Для меня он больше не является вызовом. Я победил его дважды, хотя в первый раз дали ничью, но если это сулит мне большой бизнес, я буду драться», — сказал Альварес в интервью Даниэлю Хабифу на Youtube.

Напомним, первый поединок Головкина с «Канело» закончился скандальной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей. Ожидается, что трилогия состоится в 2021 году.



