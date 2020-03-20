Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Канело» вынес окончательное решение по третьему бою с Головкиным

    20 Марта 2020, 20:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) согласился в третий раз подраться с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) в среднем весе, сообщает Sports.kz.

    Ранее промоутеры «Канело», да и сам мексиканец, говорили, что ему комфортно выступать в суперсреднем дивизионе — именно там он планировал провести свой следующий бой с британцем Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

    «В какой весовой категории будет проходить бой, еще предстоит решить. Официальные представители говорят, что Альварес на данный момент согласен драться с Головкиным в среднем весе, в 160 фунтах. Однако он оставляет за собой право изменить свое решение, если захочет драться в 168 фунтах. Дедлайн в выборе веса для Альвареса пока не установлен», — пишет издание The Athletic.
    Третий бой Головкина и «Канело» должен состояться 12 сентября. Первый бой закончился спорной ничьей, а во втором судьи решением большинства голосов отдали победу Альваресу.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров