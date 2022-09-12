«Канело» восхитился Головкиным перед третьим боем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель всех основных титулов чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауль «Канело» Альварес, который неоднократно заявлял, что не уважает своего оппонента Геннадия Головкина как человека, все же воздал должное боксерским навыкам казахстанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тем не менее, «Канело» не сомневается в своем превосходстве над 40-летним GGG:

«Он хороший боец. Сложный соперник, сильный, умный боец. Один из величайших за все время. Думаю, наши с ним стили идеально созданы для того, чтобы этот бой получился отличным. Я зрелый и более сильный боксер. У меня было больше спаррингов. Думаю, я нахожусь в расцвете своих сил. Это и отличает меня от него», - заявил в разговоре с Matchroom Boxing Альварес.

Третий бой Геннадий Головкин — Сауль Альварес состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (утром 18 сентября в Казахстане).

Фото: fightnights.com

