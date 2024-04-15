08:16, 15 Апрель 2024 | GMT +6
«Канело» выразил поддержку Казахстану в связи с паводками
Мексиканский боксер Сауль Альварес обратился к казахстанцам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
— Молюсь за народ Казахстана. Атырау и Уральск, мы с вами, — написал «Канело» в сториз в Instagram, добавив флаг Казахстана.
Добавим, что «Канело» является абсолютным чемпионом мира в среднем весе.
Он проведет свой следующий бой 5 мая — против мексиканского боксера Хайме Мунгии.
Бой пройдет в Лас-Вегасе (США).