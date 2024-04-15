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    08:16, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    «Канело» выразил поддержку Казахстану в связи с паводками

    канело
    Фото: Sports.kz.

    Мексиканский боксер Сауль Альварес обратился к казахстанцам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    — Молюсь за народ Казахстана. Атырау и Уральск, мы с вами, — написал «Канело» в сториз в Instagram, добавив флаг Казахстана.

    Добавим, что «Канело» является абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

    Он проведет свой следующий бой 5 мая — против мексиканского боксера Хайме Мунгии.

    Бой пройдет в Лас-Вегасе (США). 

     

    Теги:
    Спорт Боевые искусства Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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