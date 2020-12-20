«Канело» согласился на трилогию с Головкиным

САН-АНТОНИО. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) дал интервью после победы над британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 КО), сообщает Sports.kz.

«Мы проделали великолепную работу, готовясь к этому бою, хотя был длительный простой. Я счастлив вернуться на ринг и победить парня, который больше меня. Да, он крепкий, но я с первого раунда показал, что из себя представляю. Я доказал, что я лучший в мире. Мне понравилось выступать в 168 фунтах. То достижение, что я завоевал пояса в этом дивизионе, одно из моих лучших. Я хотел бы объединить здесь пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель. Возможен ли мой третий бой с Головкиным в будущем? Я хочу драться только с лучшими. Если представится возможность принять этот бой, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими, — заявил «Канело».

Напомним, «Канело» разгромил Смита и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBC. Накануне казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) после успешного поединка против поляка Камила Шереметы (21-1, 5 КО) выразил желание в следующий раз сразиться с победителем боя «Канело» — Смит.



