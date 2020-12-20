Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Канело»  согласился на трилогию с Головкиным

    20 Декабря 2020, 13:08

    САН-АНТОНИО. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) дал интервью после победы над британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 КО), сообщает Sports.kz.

    «Мы проделали великолепную работу, готовясь к этому бою, хотя был длительный простой. Я счастлив вернуться на ринг и победить парня, который больше меня. Да, он крепкий, но я с первого раунда показал, что из себя представляю. Я доказал, что я лучший в мире. Мне понравилось выступать в 168 фунтах. То достижение, что я завоевал пояса в этом дивизионе, одно из моих лучших. Я хотел бы объединить здесь пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель. Возможен ли мой третий бой с Головкиным в будущем? Я хочу драться только с лучшими. Если представится возможность принять этот бой, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими, — заявил «Канело».

    Напомним, «Канело» разгромил Смита и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBC. Накануне казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) после успешного поединка против поляка Камила Шереметы (21-1, 5 КО) выразил желание в следующий раз сразиться с победителем боя «Канело» — Смит.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров