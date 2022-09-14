«Канело» сделал заявление о нокауте в трилогии с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель всех основных титулов чемпиона мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес в очередной раз подчеркнул, что хочет завершить третий бой со своим антагонистом из Казахстана Геннадием Головкиным досрочно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

При этом Альварес заявил, что готов пройти и всю дистанцию с GGG. Предыдущие два поединка GGG и «Канело» решили судейские вердикты: в первом была зафиксирована ничья, а во втором мексиканцу отдали победу вердиктом большинства судей.

«Победа нокаутом является моей целью на этот бой, но я намерен сохранять сосредоточенность. Если нокаут произойдет, то хорошо. Если же нет, то я готов к 12 раундам», — сказал в интервью журналистам Альварес.

Третий бой Головкин — «Канело» пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 17 сентября (утром 18 сентября в Казахстане).







Фото: sports.kz