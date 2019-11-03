Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Канело» сделал заявление о бое с Головкиным после победы над Ковалевым

    3 Ноября 2019, 14:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) выступил с речью после победы нокаутом над россиянином Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

    В ней «Канело» вспомнил и о казахстанце Геннадии Головкине (40-1-1, 35 КО), с которым он провел уже два боя.

    «Спасибо всем, кто приехал сюда и поддерживал меня. Я доволен тем, что смог так победить и написать историю. Я всегда прошу вас быть терпеливыми, потому что «Канело» — это гарантия! Бой с Головкиным? Я уже говорил, что он не представляет для меня большого вызова, но представляет в плане бизнеса. Посмотрим», — заявил Альварес. «Канело» нокаутировал Ковалева в одиннадцатом раунде и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Теперь мексиканец является чемпионом мира в четырех весовых категориях.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров