«Канело» сделал признание о Головкине и его победе над Муратой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес заявил, что пока не успел посмотреть весь поединок своего принципиального соперника Геннадия Головкина с Риотой Муратой, однако не был удивлен его исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Объединительное противостояние GGG и Мураты за титулы чемпиона мира IBF и WBA Super в средней категории прошло в Японии 9 апреля и завершилось победой казахстанца техническим нокаутом. Ожидается, что теперь Головкин и «Канело» проведут третий бой, если Альварес успешно пройдет Дмитрия Бивола 7 мая.

« Я еще не посмотрел бой Головкина с Муратой. Я видел только некоторые лучшие моменты. Но он закончился так, как и ожидалось — победой GGG нокаутом. Когда речь заходит о Головкине, для меня это всегда имеет личное значение», — признался в интервью No Puedes Jugar Boxeo Альварес.



