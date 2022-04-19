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    «Канело» сделал признание о Головкине и его победе над Муратой

    19 Апреля 2022, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес заявил, что пока не успел посмотреть весь поединок своего принципиального соперника Геннадия Головкина с Риотой Муратой, однако не был удивлен его исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Объединительное противостояние GGG и Мураты за титулы чемпиона мира IBF и WBA Super в средней категории прошло в Японии 9 апреля и завершилось победой казахстанца техническим нокаутом. Ожидается, что теперь Головкин и «Канело» проведут третий бой, если Альварес успешно пройдет Дмитрия Бивола 7 мая.

    « Я еще не посмотрел бой Головкина с Муратой. Я видел только некоторые лучшие моменты. Но он закончился так, как и ожидалось — победой GGG нокаутом. Когда речь заходит о Головкине, для меня это всегда имеет личное значение», — признался в интервью No Puedes Jugar Boxeo Альварес.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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