Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Канело» сделал официальное заявление о срыве третьего боя с Головкиным

    18 Июля 2019, 07:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (52-1-2, 34 КО) прокомментировал решение своей команды отказаться от боя в сентябре, сообщает Sports.kz.

    «Как для мексиканца, это большая ответственность и честьпредставлять свою страну в мае и сентябре — это мои даты. Однако, как чемпионмира в нескольких весовых категориях, я также несу ответственность запроведение захватывающих и конкурентных боев. Именно поэтому Golden Boy и моякоманда решили отложить дату — это правильно по отношению к моим фанатам. Мыхотим продвигать лучший бой с лучшим из возможных соперников», — заявил«Канело».

    Напомним, изначально планировалось, что 14 сентября СаульАльварес может провести третий бой с казахстанским боксером ГеннадиемГоловкиным (39-1-1, 35 КО). Первый бой закончился скандальной ничьей, а вовтором судьи отдали победу Альваресу решением большинства голосов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров