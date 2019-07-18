«Канело» сделал официальное заявление о срыве третьего боя с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (52-1-2, 34 КО) прокомментировал решение своей команды отказаться от боя в сентябре, сообщает Sports.kz.

«Как для мексиканца, это большая ответственность и честьпредставлять свою страну в мае и сентябре — это мои даты. Однако, как чемпионмира в нескольких весовых категориях, я также несу ответственность запроведение захватывающих и конкурентных боев. Именно поэтому Golden Boy и моякоманда решили отложить дату — это правильно по отношению к моим фанатам. Мыхотим продвигать лучший бой с лучшим из возможных соперников», — заявил«Канело».

Напомним, изначально планировалось, что 14 сентября СаульАльварес может провести третий бой с казахстанским боксером ГеннадиемГоловкиным (39-1-1, 35 КО). Первый бой закончился скандальной ничьей, а вовтором судьи отдали победу Альваресу решением большинства голосов.