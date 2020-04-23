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    «Канело» сделал неожиданное заявление о третьем бое с Головкиным

    23 Апреля 2020, 05:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщает Elmanana.com, чемпион мира WBA Super в среднем и WBA Regular во втором среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес рассказал изданию Azteca Deportes о трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

    «Боксера из Гвадалахары спросили, не встретится ли он с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре, чтобы сделать трилогию, но он сказал, что не имеет ничего определенного в отношении своих соперников. «Надеюсь, в июле что-то можно будет определить», — цитирует «Канело» СМИ.

    Напомним, первый бой Головкина с «Канело» состоялся в сентябре 2017 года и закончился скандальной ничьей. Во втором бою спустя год судьи отдали победу Альваресу решением большинства голосов. Совсем недавно тренер Головкина Джонатан Бэнкс сообщил об отказе от трилогии с «Канело» в сентябре 2020 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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