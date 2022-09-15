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    «Канело» признал особую опасность Головкина в третьем бою

    15 Сентября 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес сообщил о принципиальной важности третьего поединка с Геннадием Головкиным, который пройдет уже на этих выходных в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «На мой взгляд, из всех наших боев третий будет наиболее важным. Головкин подходит к этому поединку с мыслью, что он может стать для него последним. Это делает его еще более опасным. Но я также опасен, я намерен выложиться в ринге на полную. Конечно, я подхожу с таким отношением к каждому из своих боев, и этот не станет исключением. Этот поединок имеет для меня личное значение, поэтому я приложу к нему еще больше усилий. Я готов на 100%. С самого первого раунда я буду стараться его удосрочить», — заявил в ходе общения со СМИ «Канело».


    Фото: boxingscene.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
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