Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Канело» принял решение по третьему бою с Головкиным

    18 Марта 2020, 07:47

    МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Издание The Athletic рассказало, как мексиканский боксер Сауль Альварес планирует подойти к третьему бою с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Канело» сказал, что по-прежнему хочет боя с Сондерсом в июне, но, если коронавирус не даст его провести, может сразу перейти к третьему поединку с Головкиным», — пишет The Athletic.

    Напомним, изначально бой Альвареса с британцем Билли Джо Сондерсом был запланирован на 2 мая, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. Что касается трилогии с Головкиным, то на нее котировки букмекерской конторы Париматч таковы: победа «Канело» — 1.53, победа Головкина — 2.40, ничья — 19. Ожидается, что третий бой состоится 12 сентября на арене AT&T Stadium в Арлингтон (штат Техас, США).


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров