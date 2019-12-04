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    «Канело» поставили условие на третий бой с Головкиным

    4 Декабря 2019, 09:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира в легком весе Рэй Манчини ответил, что необходимо сделать мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу для признания его лучшим боксером мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По мнению Манчини, Альварес должен заслужить это звание в третьем поединке с Геннадием Головкиным.

    «Канело» — не лучший боксер P4P, но он определенно входит в ТОП-5. Думаю, что «Канело» должен снова сразиться с GGG и выиграть выразительно, чисто и убедительно. В первом бою никто не считал, что он победил. Второй поединок получился близким, но я все равно не думаю, что «Канело» выиграл. Ему следовало сразу же после второго боя согласиться на третий, но он этого не сделал, а подрался с другими парнями — Джейкобсом и Ковалевым — и побил обоих. Я считаю, что «Канело» потрясающий боец, но ему нужно уверенно победить Головкина, чтобы занять первое или второе место в рейтинге P4P», — сказал в интервью Fight Hub TV.

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    Спорт Головкин
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