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    «Канело» поделился опытом с казахстанскими боксерами

    23 Февраля 2023, 18:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Абсолютный чемпион мира из Мексики Сауль Альварес поделился опытом с казахстанскими боксерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Промоутерская компания Suleimen Promotions опубликовала в Instagram видео, на котором мексиканец демонстрирует удары по мешку, а также наблюдает за отработкой ударов в исполнении казахстанских боксеров. Кроме того, спортсмен показал мастер-класс по уклонам от ударов и блокировку плечом.

    «Всемирно известный боксер, абсолютный чемпион, наш друг Сауль «Канело» Альварес поделился своим опытом с нашими ребятами. Также спортсмен передал всем казахстанцам привет», - говорится в подписи под видео.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Видео Бокс
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