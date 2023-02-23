«Канело» поделился опытом с казахстанскими боксерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Абсолютный чемпион мира из Мексики Сауль Альварес поделился опытом с казахстанскими боксерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Промоутерская компания Suleimen Promotions опубликовала в Instagram видео, на котором мексиканец демонстрирует удары по мешку, а также наблюдает за отработкой ударов в исполнении казахстанских боксеров. Кроме того, спортсмен показал мастер-класс по уклонам от ударов и блокировку плечом.

«Всемирно известный боксер, абсолютный чемпион, наш друг Сауль «Канело» Альварес поделился своим опытом с нашими ребятами. Также спортсмен передал всем казахстанцам привет», - говорится в подписи под видео.