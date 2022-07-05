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    «Канело» планирует закончить третий бой с Головкиным в пределах 12 раундов

    5 Июля 2022, 18:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) высказался о предстоящем третьем бое с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), а также о запланированном реванше с Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Моя цель — закончить этот бой в пределах двенадцати раундов. Я сосредоточен на сто процентов, потому что это опасный поединок. Но также я на сто процентов жду второго боя с Биволом», — сказал «Канело».

    Третий бой Головкин — «Канело» состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. Первый бой прошел в 2017 году и закончился спорной ничьей, а в рематче спустя год судьи отдали победу «Канело» — решением большинства голосов.


    Фото: www.sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
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