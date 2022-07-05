«Канело» планирует закончить третий бой с Головкиным в пределах 12 раундов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) высказался о предстоящем третьем бое с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), а также о запланированном реванше с Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Моя цель — закончить этот бой в пределах двенадцати раундов. Я сосредоточен на сто процентов, потому что это опасный поединок. Но также я на сто процентов жду второго боя с Биволом», — сказал «Канело».

Третий бой Головкин — «Канело» состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. Первый бой прошел в 2017 году и закончился спорной ничьей, а в рематче спустя год судьи отдали победу «Канело» — решением большинства голосов.





Фото: www.sports.kz