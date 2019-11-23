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    «Канело» отказался от трилогии с Головкиным в пользу реванша с Мэйвезером

    23 Ноября 2019, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль «Канело» Альварес (53-1-2, 36 КО) в очередной раз подтвердил, что его не интересует третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Также мексиканец высказался о шансах провести реванш против американца Флойда Мэйвезера-младшего (50-0, 27 КО), который в 2013 году нанес ему единственное поражение в карьере, а накануне объявил о намерении вернуться на ринг в будущем году.

    «Не хочу я больше драться с Головкиным. Этот бой больше для меня абсолютно ничего не значит. Я дал ему 24 раунда. Сколько можно? Хватит. Мэйвезер? Я даже представлял себе, как проведу с ним реванш. Но то поражение послужило мне отличным уроком. Да, я бы с удовольствием провёл с ним реванш. Надеюсь, так и произойдёт», — сказал «Канело» в интервью ESPN.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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