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    «Канело» неожиданно согласился провести третий бой с Головкиным

    13 Октября 2019, 20:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес допускает возможность проведения третьего поединка против чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Если Головкин хочет еще раз подраться со мной, то его промоутеры должны предложить мне что-то действительно стоящее. Тогда третий бой вполне возможен. Для меня не проблема провести с ним еще один бой», - заявил Альварес.

    2 ноября в Лас-Вегасе «Канело» проведет поединок против чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе россиянина Сергея Ковалева.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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