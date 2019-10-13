«Канело» неожиданно согласился провести третий бой с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес допускает возможность проведения третьего поединка против чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Если Головкин хочет еще раз подраться со мной, то его промоутеры должны предложить мне что-то действительно стоящее. Тогда третий бой вполне возможен. Для меня не проблема провести с ним еще один бой», - заявил Альварес.

2 ноября в Лас-Вегасе «Канело» проведет поединок против чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе россиянина Сергея Ковалева.