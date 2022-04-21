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    Канело назвал особенность третьего боя с Головкиным

    21 Апреля 2022, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель всех основных чемпионских титулов в среднем весе Сауль «Канело» Альварес сказал, что согласится провести третий бой с Геннадием Головкиным, в первую очередь, ради болельщиков, которые горят желанием в очередной раз посмотреть их противостояние. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    GGG и «Канело» могут сразиться в сентябре. Первые два противостояния казахстанца и мексиканца завершились ничьей и победой Альвареса решением большинства судей.

    «Наш бой будет для тех людей, которые снова хотят его увидеть. Это нечто особенное, потому что люди хотят увидеть этот поединок», - сказал в беседе с ESPN «Канело».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
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