Канело назвал особенность третьего боя с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель всех основных чемпионских титулов в среднем весе Сауль «Канело» Альварес сказал, что согласится провести третий бой с Геннадием Головкиным, в первую очередь, ради болельщиков, которые горят желанием в очередной раз посмотреть их противостояние. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

GGG и «Канело» могут сразиться в сентябре. Первые два противостояния казахстанца и мексиканца завершились ничьей и победой Альвареса решением большинства судей.

«Наш бой будет для тех людей, которые снова хотят его увидеть. Это нечто особенное, потому что люди хотят увидеть этот поединок», - сказал в беседе с ESPN «Канело».



