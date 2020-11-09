«Канело» назвал имена потенциальных соперников перед трилогией с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Franchise, а также обладатель титула WBA Regular во второй средней категории Сауль «Канело» Альварес заявил о планах в скором времени анонсировать очередной поединок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В конце прошлой недели «Канело» прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy и стриминговым сервисом DAZN. Предстоящий бой станет для мексиканца первым с ноября 2019 года, когда он нокаутировал экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

«Я надеюсь, что на этой неделе мы уже сможем сделать что-то конкретное и сумеем объявить где, когда и с кем мы будем сражаться. Не имеет значения, будет ли это 19 декабря или на Рождество (25 декабря). Все, чего я хочу, это провести бой в этом году, в любой из дней», — цитирует «Канело» Boxingscene.com.

Альварес не стал отрицать, что потенциальными соперниками для его боя-камбэка являются Каллум Смит, Калеб Плант, Билли Джо Сондерс и Риота Мурата.

«Я хочу проводить хорошие поединки, чтобы людям было на что посмотреть, и все эти боксеры являются отличными бойцами. Мы посмотрим, кто из них окажется наиболее удобным вариантом и будет готов к декабрю», — добавил боксер.

Напомним, что одним из наиболее ожидаемых боев в мировом боксе остается третий поединок «Канело» с Геннадием Головкиным из Казахстана. Однако теперь его проведение находится под вопросом, так как GGG остается боксером DAZN.









