Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов перед историческим боем

    16 Августа 2023, 09:44

    ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес и американец Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов. Их бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Vesti.kz.

    Это первый в истории бокса поединок между двумя абсолютными чемпионами.

    Канело - абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

    Джермелл Чарло - абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO в первом среднем весе.

    Бой состоится в лимите второго среднего веса.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанки завоевали «бронзу» ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции
    Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу
    Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Праге
    Промоутер сделал заявление о Геннадии Головкине
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области