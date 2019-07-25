«Канело» - Головкин: состоится ли бой в сентябре

НУР-СУЛТАНА. КАЗИНФОРМ - Наставник мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо рассказал, планируют ли они все-таки провести в сентябре бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Канело» не будет драться в сентябре, но подождем, какуюдату предложит нам Golden Boy. В сентябре боя не будет, но позднее в этом году«Канело» выйдет на ринг. Трилогия с Головкиным? Нет, во всяком случае, не прямосейчас», — сказал Рейносо.

Напомним, изначально команда Головкина настраивалась на бойс Альваресом 14 сентября, однако теперь GGG нужно искать альтернативныеварианты. Ранее промоутеры «Канело» из Golden Boy Promotions заявляли, что длятрилогии Головкин сначала должен выиграть титул чемпиона мира — единственнымоставшимся в среднем весе поясом (WBO) владеет Деметриус Андраде.