Канело честно оценил победу Головкина над Муратой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Звездный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес заявил, что досрочная победа Геннадия Головкина над Риотой Муратой в бою за два титула чемпиона мира не стала для него сюрпризом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Встреча GGG и Мураты состоялась 9 апреля в Сайтаме (Япония), ее исходом стала победа Головкина техническим нокаутом в девятом раунде. Сам «Канело» признался, что пока не видел полный бой, а только посмотрел нарезку лучших моментов.

«Я не смотрел этот бой (Головкин — Мурата — прим.). Я видел только хайлайты, но не весь поединок. Но Головкин сделал то, что должен был сделать. Почему я не смотрел его в прямом эфире? Я вообще никогда не смотрю бои (в прямой трансляции).

Честно говоря, я не впечатлен (победой Головкина). Он хорошо смотрелся, выглядел сильным. Но особо меня не впечатлил. Я вообще никогда не был им сильно впечатлен. Я знаю, что он делает, и знаю, что он - сильный боец. Мне известно, к какому типу боксеров он принадлежит, но я не впечатлен, потому что в нем нет ничего, чего я бы не знал», - сказал на пресс-конференции «Канело».



